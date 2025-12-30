به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان، در جریان بازدید از شهرک صنعتی نگین میمه گفت: شهرک صنعتی نگین یکی از شهرک‌های صنعتی تخصصی در حوزه صنعت سنگ در استان و کشور به شمار می‌رود و در جلسه امروز، تصمیمات و مصوباتی با هدف ارتقای سطح ایمنی، خدمات و زیرساخت‌های این شهرک به تصویب رسید.

محمد جواد بگی افزود : از جمله این مصوبات می‌توان به اختصاص یک دستگاه ماشین آتش‌نشانی همزمان با تکمیل محوطه‌سازی ساختمان آتش‌نشانی، به منظور افزایش سطح ایمنی شهرک و همچنین تأمین روشنایی ۱۰ واحد صنعتی و اجرای عملیات آسفالت و محوطه‌سازی معابر شهرک، حداکثر تا سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵اشاره کرد.

وی ادامه داد: احداث سالن اجتماعات، خلع ید اراضی راکدی که در چند واحد صنعتی بدون بهره‌برداری باقی مانده‌اند و نیز تأمین آب پایدار شهرک صنعتی نگین، از دیگر برنامه‌ها و مصوبات مهم این جلسه بود، که در دستور کار قرار گرفت.