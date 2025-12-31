دستگیری شکارچیان غیرمجاز تشی در منطقه حفاظت‌شده شاهزاده ابراهیم

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان گفت: عوامل شکار غیرمجاز که اقدام به شکار سه رأس تشی در محدوده منطقه حفاظت‌شده شاهزاده ابراهیم و تنگ باهوش بخش بوشکان دشتستان شناسایی و دستگیر شدند.