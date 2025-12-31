دستگیری شکارچیان غیرمجاز تشی در منطقه حفاظتشده شاهزاده ابراهیم
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان گفت: عوامل شکار غیرمجاز که اقدام به شکار سه رأس تشی در محدوده منطقه حفاظتشده شاهزاده ابراهیم و تنگ باهوش بخش بوشکان دشتستان شناسایی و دستگیر شدند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کامبیز عبداللهی بیان کرد: پس از دریافت گزارشهای مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی و کنترلی، عوامل شکار غیرمجاز که اقدام به شکار سه رأس تشی در محدوده منطقه حفاظتشده شاهزاده ابراهیم و تنگ باهوش در بخش بوشکان کرده بودند، با هوشیاری نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و در تعامل و همکاری مؤثر با پاسگاه انتظامی شهر کلمه و عوامل انتظامی مستقر در ایست بازرسی تونل پیامبر اعظم شهرستان تنگستان شناسایی و در عملیاتی مشترک دستگیر شدند.
وی افزود: از متهمان ابزار شکار و سه سر تشیهای شکار شده کشف و ضبط و پرونده قضایی برای آنان تشکیل شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان یادآور شد: برخورد قانونی و قاطع با متخلفان شکار و صید غیرمجاز در دستور کار حفاظت محیط زیستشهرستان دشتستان قرار دارد و هیچگونه اغماضی در قبال تخریب محیط زیست و تهدید حیاتوحش پذیرفته نخواهد شد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدام بهموقع، دقیق و حمایتی نیروهای انتظامی، بر ضرورت تداوم همکاری و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضایی در راستای حفاظت از گونههای جانوری و صیانت از سرمایههای طبیعی تأکید کرد و نقش مشارکت مردمی در گزارش تخلفات زیستمحیطی را بسیار مؤثر دانست.
عبداللهی در ادامه با اشاره به اهمیت گونه تشی در تعادل اکولوژیک منطقه، اظهار کرد: تشی بهعنوان یکی از گونههای مهم علفخوار در زیستبومهای کوهستانی و جنگلی، نقش مؤثری در چرخه طبیعی و پایداری زیستبوم ایفا میکند. این گونه علاوه بر تأثیرگذاری در پراکنش بذر و کنترل پوشش گیاهی، یکی از طعمههای طبیعی گوشتخواران رأس هرم غذایی بهویژه پلنگ ایرانی به شمار میرود.
وی تصریح کرد: حذف یا کاهش جمعیت تشی بهدلیل شکار غیرمجاز میتواند موجب برهم خوردن زنجیره غذایی، افزایش تعارض پلنگ با دامهای اهلی و در نهایت تهدید بقای این گونه ارزشمند شود. از اینرو حفاظت از تشی نهتنها به معنای صیانت از یک گونه جانوری، بلکه اقدامی اساسی در راستای حفظ تعادل اکولوژیک و امنیت زیستی منطقه است.