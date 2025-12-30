پخش زنده
امروز: -
دانشجو معلمان بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان به اردوی راهیان مقاومت در کرمان اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: در این اردو ۲۱۲ نفر از دانشجو معلمان بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان به کرمان اعزام شدند.
حسین ربیعی با بیا اینکه، این اردوها با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و آشنایی با ارزشهای والای انقلاب اسلامی است، افزود: در این اردو ها، دانشجویان از مکانهای شاخص استان کرمان، از جمله مزار شهید حاج قاسم سلیمانی، گلزار شهدای کرمان و دیگر یادمانهای مرتبط با رشادتهای دوران انقلاب و دفاع مقدس بازدید میکنند.
وی گفت: مقام معظم رهبری شهید سلیمانی را به عنوان یک مکتب و راه معرفی کردند و سپهبد شهید سلیمانی عصاره انقلاب اسلامی و یک شاخص در عصر حاضر است.
پنجمین دوره اردوی راهیان مقاومت با حضور دانشجومعلمانی از سراسر کشور، از ۷ تا ۱۵ دی ماه در کرمان برگزار میشود.