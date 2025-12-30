دعوت دو وزنهبردار فارس به اردوی تیم ملی دختران
کادر فنی تیم ملی وزنهبرداری بانوان ایران اسامی نفرات مرحله سوم اردو را اعلام کرد که در میان دعوتشدگان، آناهیتا زارعی و دینا تقیزاده دو ورزشکار استان فارس، نیز حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کادر فنی تیم ملی وزنهبرداری بانوان ایران لیست نفرات دعوتشده به مرحله سوم اردوی آمادهسازی تیم ملی دختران را منتشر کرد.
در این فهرست نام دو وزنهبردار استان فارس، آناهیتا زارعی و دینا تقیزاده به چشم میخورد.
این مرحله از اردو از ۱۲دیماه ۱۴۰۴در کمپ تیمهای ملی تهران آغاز میشود و با حضور کادر فنی شامل الهام حسینی، پوپک بسامی، مینا عصفوری و ساقی سپاسگزار پیگیری خواهد شد.
در مجموع ۱۱ وزنهبردار از استانهای مختلف کشور به این اردو دعوت شدهاند و نفرات منتخب اردوهای پیشین نیز پس از بررسیهای کادر فنی و کمیته فنی به جمع دعوتشدگان اضافه خواهند شد.