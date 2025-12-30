مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان با تأکید بر رویکرد حکمرانی محلی، اجرای طرح اقدام مدیریت محله‌محور را نمونه‌ای عینی از حکمرانی به‌وسیله مردم دانست.

اجرای طرح اقدام مدیریت محله‌محور، مصداق حکمرانی به‌وسیله مردم است

اجرای طرح اقدام مدیریت محله‌محور، مصداق حکمرانی به‌وسیله مردم است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان با تأکید بر رویکرد حکمرانی محلی، اجرای طرح اقدام مدیریت محله‌محور را نمونه‌ای عینی از حکمرانی به‌وسیله مردم دانست و گفت: این رویکرد، مردم را از جایگاه «مخاطب سیاست» به «سازنده سیاست» ارتقا می‌دهد.

مجید زنداقطاعی در سیزدهمین جلسه شورای راهبری مدیریت محله‌محور استان کرمان گفت: در این الگو، تمرکز از ساختار رسمی دولت به جامعه محلی و نهاد‌های خودجوش مردمی منتقل می‌شود و دولت به‌جای تأسیس ساختار‌های جدید، نقش تسهیل‌گر، ناظر و پشتیبان کنش‌های مردمی را ایفا می‌کند.

وی افزود: هدف از اجرای طرح اقدام مدیریت محله‌محور، فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی در سطح محلات است.



مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان گفت: در این طرح فرآیند تصمیم‌سازی و اجرا از دل اجتماع محلی و بر پایه ابتکار و مشارکت جامعه شکل می‌گیرد.

وی افزود: تاکنون با همت شورا‌های راهبری شهرستان‌ها، ۱۹۵ شورای پیشرفت محله در سطح استان تشکیل شده است که نقش مؤثری در انسجام، هماهنگی و هم‌افزایی فعالیت‌های محله‌محور ایفا کرده‌اند.