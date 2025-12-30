پخش زنده
خانه احزاب در اصفهان فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان گفت: خانه احزاب نهادی است که در بیش از ۲۰ استان کشور تشکیل شده و فقدان آن در اصفهان حس میشد؛ خانه احزاب پایگاهی ارزشمند در مدیریت راهبردی احزاب است.
اسفندیار تاجمیری افزود: خانه احزاب دارای آئیننامهای است که مطابق آن، مسئولیت متوجه خود احزاب بوده و به عنوان مجموعهای غیردولتی توسط فراکسیونهای جریانهای مختلف در استان تشکیل میشود، اما تمهیدات لازم در این باره توسط استانداری انجام میشود.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان با اشاره به اقدامات انجام شده در این حوزه عنوان کرد: صرف نظر از مکان خانه احزاب، به دنبال تمهید سازوکارهای لازم در مدت زمان کوتاهی هستیم تا به تشکیل این نهاد منجر شود.
وی با اشاره به ساختار خانه احزاب در اصفهان بیان کرد: در گذشته تصمیماتی پیرامون ساختار این نهاد گرفته شده بود، اما اتفاق نظر برای ادامه ساختار گذشته وجو نداشت و مقرر شد که سنگ بنای اصولی و گام جدیدی در این حوزه برداشته شود.