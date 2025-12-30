به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی با اشاره به روند مطلوب واردات نهاده‌های دامی از طریق بندر امام خمینی به کشور افزود: از مجموع ۴.۴ میلیون تن نهاده دامی و کالای اساسی، حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار تن آن، نهاده‌های دامی شامل ذرت، کنجاله سویا، جو است که سهم مهمی در تامین خوراک دام و طیور کشور ایفا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه از مجموع ع از مجموع چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تن نهاده و کالای اساسی موجود، تاکنون دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن در انبار‌های بندر امام خمینی ترخیص شده است، ادامه داد: از نوزدهم آذر ماه تاکنون نزدیک به ۶۰۰ هزار تن ذرت و همچنین حدود ۸۰ هزار تن کنجاله سویا نیز از بندر امام خمینی به استان‌ها حمل شده که این میزان حمل نسبت به قبل از نوزدهم آذر رشد قابل توجهی داشته و خرید‌های انجام شده از سوی تولیدکنندگان نیز متناسب با آن صورت گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۲۷ فروند کشتی با ظرفیت ۱.۸ میلیون تن در لنگرگاه بندر امام خمینی قرار دارند و ۱۱ فروند کشتی با مجموع ۳۷۴ هزار تن کالا در حال تخلیه هستند که بالغ بر ۷۵ درصد آن را نهاده‌های دامی تشکیل می‌دهد و عملیات حمل این نهاده‌ها بعد از طی فرایند قانونی به استان‌ها به تناسب نیاز و خرید، آغاز می‌شود.

سلطانی کاظمی تاکید کرد: تداوم این روند، نقش موثری در تامین پایدار نهاده‌های دامی و حفظ ثبات تولید در بخش دام و طیور کشور خواهد داشت.