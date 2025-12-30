پخش زنده
امام جمعه کرمان در مراسم صبحگاه مشترک اداری که به مناسبت هفته سوادآموزی و سالروز حماسه ۹ دی برگزار شد، گفت: سوادآموزی و بصیرت دو رکن ماندگار در تعالی کشور هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجت الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی با گرامیداشت هفته سوادآموزی و سالروز حماسه بزرگ ۹ دی، بر نقش راهبردی آموزش و آگاهی در صیانت از هویت دینی، انقلابی و ملی جامعه تأکید کرد.
وی با اشاره به فرمان تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در تأسیس نهضت سوادآموزی، اظهار داشت: نهضت سوادآموزی یکی از برکات ماندگار انقلاب اسلامی است که با هدف ریشهکن کردن بیسوادی و توانمندسازی آحاد جامعه شکل گرفت و امروز نیز همچنان نقشی اساسی در پیشرفت فرهنگی و اجتماعی کشور ایفا میکند.
امام جمعه کرمان با بیان اینکه سواد، زیربنای بصیرت و آگاهی است، افزود: حماسه ۹ دی جلوهای روشن از بصیرت مردم ایران بود، بصیرتی که ریشه در ایمان، آگاهی و تربیت صحیح دارد و بدون توجه به آموزش و ارتقای سطح سواد جامعه، تحقق آن ممکن نیست.
وی جایگاه آموزشدهندگان، معلمان و فعالان حوزه سوادآموزی را بسیار والا دانست و تصریح کرد: آموزشدهندگان نهضت سوادآموزی مجاهدان عرصه فرهنگ هستند که با تلاش خالصانه خود، زمینه رشد فکری، اخلاقی و اجتماعی افراد را فراهم میکنند و نقشی مؤثر در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی دارند.
نماینده ولیفقیه در استان کرمان تأکید کرد: پیوند میان سوادآموزی و حماسه ۹ دی، پیوندی عمیق و معنادار است؛ چرا که جامعهای باسواد و آگاه، در بزنگاههای حساس تاریخ، با شناخت صحیح از حق و باطل، از انقلاب و ولایت دفاع میکند.
بر پایه این گزارش، مراسم صبحگاه مشترک اداری به مناسبت هفته سوادآموزی و سالروز حماسه ۹ دی با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان در سالن اجتماعات شهید ایرانمنش اداره کل برگزار شد، این برنامه با اجرای سرود دختران ناشنوای مدرسه فرزانه، اجرای دکلمه توسط دانش آموز، اجرای موسیقی سنتی توسط هنرآموز، اجرای دکور توسط هنرجویان هنرستانهای مدرس و رازی، همچنین تجلیل از پیشکسوتان و چهرههای موفق سوادآموزی و مسئولان برتر سوادآموزی آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان همراه بود.