فرمانده پلیس راه اهر–تبریز از کولاک شدید و کاهش دید در محور هوراند–اهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ فریدونی گفت:به دلیل کولاک شدید و کاهش دید در گردنه تازهکند تا محدوده سامبران حد فاصل هوراند - اهر تردد با مشکل مواجه شده است از رانندگان درخواست میشود از ترددهای غیرضروری در این مسیر خودداری کنند.
وی افزود:نیروهای پلیس راه و راهداری در گردنههای برفی و جادههای برفگیر به صورت مستمر در خدمت مردم هستند تا مسافران و رانندگان سفری ایمن و بیخطر داشته باشند.
سرهنگ فریدونی از مسافران و گردشگران خواست تا اطلاع ثانوی از تردد در این محور خودداری کرده و سفرهای خود را به زمان مناسبتری موکول کنند.