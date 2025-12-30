به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ فریدونی گفت:به‌ دلیل کولاک شدید و کاهش دید در گردنه تازه‌کند تا محدوده سامبران حد فاصل هوراند - اهر تردد با مشکل مواجه شده است از رانندگان درخواست می‌شود از تردد‌های غیرضروری در این مسیر خودداری کنند.

وی افزود:نیرو‌های پلیس راه و راهداری در گردنه‌های برفی و جاده‌های برفگیر به‌ صورت مستمر در خدمت مردم هستند تا مسافران و رانندگان سفری ایمن و بی‌خطر داشته باشند.

سرهنگ فریدونی از مسافران و گردشگران خواست تا اطلاع ثانوی از تردد در این محور خودداری کرده و سفر‌های خود را به زمان مناسب‌تری موکول کنند.