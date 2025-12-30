به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: سه نقطه پرتصادف با صرف اعتبار بیش از ۳۲۰ میلیارد ریال ایمن‌ سازی و رفع مشکل شده است.

جعفر شهامت افزود: علاوه بر نقاط مصوب کمیسیون ایمنی، این اداره کل با هماهنگی پلیس راه استان نسبت به ایمن سازی ۱۱ نقطه پرحادثه غیرمصوب نیز در جاده های استان اقدام کرده است.

وی ادامه داد: اکنون چهار نقطه دیگر باقی مانده است که رفع این چهار نقطه ناایمن و پرتصادف نیازمند ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار است که امیدواریم با تامین به موقع اعتبار تا پایان امسال تمامی آنها ایمن سازی شود.

شهامت گفت: در ۹ ماهه امسال روشنایی ۱۵ تقاطع جاده ای، ۱۷ هزار و ۳۸۶ کیلومتر خط‌کشی، ۱۰.۶ کیلومتر نصب نیوجرسی بتنی مفصلی و ۲۵/۶ کیلومتر نصب، تعمیر و مرمت گاردریل در جاده های استان انجام شده است.

خراسان رضوی با پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه آسفالته اصلی و فرعی، هفت هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه آسفالته روستایی و هفت هزار و ۷۶۰ کیلومتر راه غیر آسفالته از نظر طول راه‌ها جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.