به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در بخشی از این پیام آمده است: حضور گسترده و بصیر مردم سیستان و بلوچستان در مراسم نهم دی، حماسه‌ای دیگر از وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجلی پیوند ناگسستنی «امت و امام» را به تصویر کشید.

این حرکت یکپارچه و آگاهانه، پیام روشنی به جهانیان بود که ملت ایران، با اتکا به رهنمود‌های حکیمانه مقام معظم رهبری در برابر تمامی توطئه‌های استکبار جهانی می‌ایستد.

حضور شما مردم همیشه در صحنه، نماد زنده «وحدت مقدس» و عزم ملی برای صیانت از دستاورد‌های انقلاب اسلامی، حراست از استقلال کشور است.

از این همدلی تاریخی ملت ایران که برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات این مرز و بوم را ورق زد، صمیمانه قدردانی می‌شود.