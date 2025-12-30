



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت الاسلام محمد باقر ولدان مدیر کل تبلیغات اسلامی استان فارس گفت : این همایش با محوریت اعتکاف،معنویت،اتحاد و استقامت ویژه مسئولین و مبلغین مراسم معنوی اعتکاف برگزار شد

وی گفت: در این همایش حدود ۱۵۰۰مبلغ و مبلغه مهارتهای تخصصی در اعتکاف را مهارت آموزی می کنند

حجت الاسلام ولدان افزود: امسال برای هر پانزده دانش آموز علاوه بر مربی ،یک مبلغ یا مبلغه نیز در کنار دانش آموزان قرار می گیرند و معارف دینی و تربیتی و معرفتی را آموزش می دهند .

ولدان تاکید کرد: پیش بینی می شود امسال در ۱۲۰۰مسجد در سراسر استان فارس حدود دویست هزار نفر معتکف شوند