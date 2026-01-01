به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره؛ رژیم صهیونیستی ادعا کرد که یک پهپاد قاچاق اسلحه از مصر را که حامل ۲۰ تفنگ M-۱۶ به همراه لوازم جانبی برای سلاح‌های اضافی بود، پس از ورود شبانه به خاک اسرائیل، رهگیری کرده است.

رژیم اشغالگر اعلام کرد که این هواپیما به محض عبور از مرز مصر و ورود به خاک اسرائیل، از سوی مرکز کنترل هوایی نیروی هوایی شناسایی شد و اضافه کرد که سلاح‌های توقیف شده برای تکمیل تحقیقات و اتخاذ تدابیر لازم به مراجع امنیتی ذیصلاح منتقل شده است.