ویه کو میلتیچ گفت: برای جایگاه بهتر خواهیم جنگید، اما وقتی گل نزنیم این اتفاق نخواهد افتاد؛ مساوی برای ما حکم شکست دارد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم تراکتور امروز (سه شنبه) در چارچوب دیداری بجامانده از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال با تساوی بدون گل مقابل ملوان متوقف شد و نیم فصل نخست را با ۷ امتیاز اختلاف در مقایسه با صدرنشین در رتبه چهارم به پایان رساند.

ویه‌کو میلتیچ مربی تراکتور که به دلیل محرومیت دراگان اسکوچیچ در نشست خبری حضور پیدا کرد و گفت: همان طور که دیروز گفتم امروز انتظار بازی سختی داشتیم و دیدیم که بازی دشواری بود. تیم برای برد علاقه نشان داد و در نیمه نخست ایجاد موقعیت کردیم و نیمه دوم با تعویض‌هایمان مسلط بودیم و از چپ و راست نزدیک شدیم. گل هم زدیم که آفساید شد. نکته منفی درباره عملکرد بازیکنان نبود. این هشتمین مساوی ما بود و وجه تفاوت‌اش با بقیه مساوی‌هایمان این بود که می‌خواستیم برنده شویم. برای جایگاه بهتر خواهیم جنگید، اما وقتی گل نزنیم این اتفاق نخواهد افتاد. مساوی برای ما حکم باخت دارد.

مربی تراکتور درباره مصدومیت ایگور پوستونسکی گفت: در حال حاضر نمی‌توانم به‌طور قطعی درباره وضعیت او اظهار نظر کنم. این احتمال وجود دارد که مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی باشد. امیدوارم آسیب‌دیدگی شدید نباشد. خودم در دوران بازی‌ام تجربه مصدومیت رباط صلیبی را داشتم و می‌دانم که مصدومیت بسیار دشواری است.