پیوند صنعت و آموزش برای تربیت نیروی متخصص بومی

مدیر پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی از گسترش همکاری‌های هدفمند این پالایشگاه با مراکز فنی‌وحرفه‌ای و دانشگاهی منطقه خبر داد و گفت: این رویکرد در راستای توانمندسازی نیروی انسانی بومی، تأمین نیرو‌های متخصص آینده و ایفای مسئولیت اجتماعی صنعت گاز دنبال می‌شود.