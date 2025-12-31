پیوند صنعت و آموزش برای تربیت نیروی متخصص بومی
مدیر پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی از گسترش همکاریهای هدفمند این پالایشگاه با مراکز فنیوحرفهای و دانشگاهی منطقه خبر داد و گفت: این رویکرد در راستای توانمندسازی نیروی انسانی بومی، تأمین نیروهای متخصص آینده و ایفای مسئولیت اجتماعی صنعت گاز دنبال میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، شهاب چهارلنگ با اشاره به نقش کلیدی آموزش در پایداری صنعت انرژی، اظهار کرد: پالایشگاه ششم با بهرهمندی از زیرساختهای آموزشی و فنی مناسب، زمینه اجرای دورههای مهارتمحور، کارآموزی تخصصی و انتقال تجربه عملی به دانشجویان و هنرجویان مراکز آموزشی منطقه را فراهم کرده است.
وی افزود: این همکاریها با هدف تربیت نیروهای کارآمد، ارتقای مهارت نیروهای بومی و ایجاد پیوند مؤثر میان آموزش نظری و نیازهای واقعی صنعت گاز برنامهریزی شده و بهصورت مستمر توسعه مییابد.
مدیر پالایشگاه ششم پارس جنوبی در ادامه به عملکرد این پالایشگاه در ۹ ماهه سال جاری اشاره کرد و گفت: در این مدت حدود ۱۳ میلیارد مترمکعب استاندارد گاز طبیعی پس از فرآورش و شیرینسازی به خط سراسری تزریق شده که نقش مهمی در پایداری تأمین انرژی کشور، بهویژه در فصلهای سرد سال داشته است.
وی با اشاره به تولید محصولات جانبی در این پالایشگاه، افزود: همچنین در مدت یاد شده بیش از ۹ میلیون بشکه میعانات گازی، ۴۹۶ هزار تن گاز مایع (LPG)، ۱۳۹ هزار تن اتان و ۵۱۸ هزار تن گوگرد دانهبندیشده در پالایشگاه ششم تولید شده که بیانگر ظرفیت بالای تولید و بهرهبرداری پایدار از تأسیسات پارس جنوبی است.
چهارلنگ بومیسازی تجهیزات و استفاده حداکثری از توان داخلی را از دیگر دستاوردهای این پالایشگاه دانست و تصریح کرد: استفاده ۱۰۰ درصدی از تجهیزات ساخت داخل و بهرهگیری از فناوریهای نوین عملیاتی، ضمن کاهش وابستگی خارجی، موجب افزایش ضریب اطمینان واحدها، کاهش توقفهای عملیاتی و کاهش هزینههای تولید شده است.
مدیر پالایشگاه ششم در پایان تأکید کرد: تقویت ارتباط صنعت با مراکز آموزشی و دانشگاهی، زمینهساز تربیت نسل جدیدی از نیروهای متخصص و بومی است که میتواند ضمن تضمین آینده صنعت انرژی کشور، به توسعه پایدار و اشتغالزایی در منطقه پارس جنوبی کمک کند.