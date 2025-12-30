فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: ماموران موفق به دستگیری ۵ سارق و کشف ۲۲ مورد سرقت و توقیف ۹ دستگاه خودرو دارای دستور قضایی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت:در اجرای مرحله‌ای دیگر از طرح ارتقاء امنیت محله محور در حاشیه شرقی شهر کرمان و محدود گلزار شهداء، ماموران موفق به دستگیری ۵ سارق و کشف ۲۲ مورد سرقت و توقیف ۹ دستگاه خودرو دارای دستور قضایی شدند.

سرهنگ "نجفی" با اشاره به کشف یک قبضه سلاح کمری و دستگیری دو نفر، اظهار داشت: در این طرح ۴ هزارو ششصد لیتر گازوئیل قاچاق نیز کشف و متهمان به مرجع قضایی معرفی شدند.