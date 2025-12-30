پخش زنده
امام جمعه مهریز در نشست شورای فرهنگ عمومی این شهرستان خواستار انسجام و هماهنگی در برگزاری مناسبتهای مذهبی و فرهنگی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام محی الدینی با اشاره به تشکیل کارگروههای ذیل مناسبتهای دینی گفت: هدف از این کارگروهها، ایجاد وحدت رویه در برگزاری مراسمها و پرهیز از تعدد برنامههایی است که گاه موجب تحتالشعاع قرار گرفتن برنامههای اصلی میشود.
وی یکی از موضوعات مطرحشده در این نشست را فرهنگ نامگذاری فرزندان عنوان کرد و افزود: در تعالیم اسلامی، انتخاب نام نیکو از حقوق فرزند بر والدین است. فرهنگ اسلامی و ایرانی ما سرشار از الگوها و اسامی زیبا و بامعناست که میتواند مورد توجه خانوادهها قرار گیرد.
امام جمعه مهریز با ارائه پیشنهادی مبنی بر معرفی مشاورانی برای راهنمایی خانوادهها در انتخاب نامهای نیکو و بامفهوم تصریح کرد: این موضوع نیازمند فرهنگسازی و همکاری متولیان فرهنگی و رسانههاست. هرچند مردم ما علاقه و ارادت ویژهای به اهلبیت (ع) دارند و در این زمینه عملکرد خوبی داشتهاند، اما همچنان جای کار و تلاش بیشتر وجود دارد.
فرماندار مهریز هم با تأکید بر ضرورت تدوین نقشه واحد فرهنگی شهرستان گفت: برنامهریزی فرهنگی باید بر اساس یک نقشه راه مشخص انجام و موضوعات بهصورت دقیق در کارگروهها بررسی و منجر به مصوبههای اجرایی شود.
عسکرزاده با اشاره به پیشینه مذهبی و فرهنگی مردم مهریز ادامه داد: مردم این شهرستان همواره در صحنههای دینی و مذهبی بهویژه مراسم عاشورا، حضوری پررنگ داشتهاند و باید از این ظرفیتهای مردمی در حوزه فرهنگ بهرهبرداری شود.
وی بر لزوم مسئولیتپذیری همه دستگاهها تأکید کرد و گفت: هر دستگاه باید وظایف ذاتی خود را در حوزه فرهنگ بهدرستی انجام دهد. با مشخص شدن تکالیف و پیگیری جدی مصوبات، میتوان بسیاری از آسیبهای فرهنگی را کاهش داد.
عسکرزاده خاطرنشان کرد: انتظار میرود کارگروهها با توجه به ظرفیتها و بوم شهرستان، برنامههای عملیاتی و قابل اجرا ارائه دهند تا جلسات شورای فرهنگ عمومی منجر به نتایج ملموس و اثرگذار در سطح شهرستان شود.