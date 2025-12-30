به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی در دیدار با رضا اکبری معاون زیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری ضمن تأکید بر افزایش اعتبارات نگهداری راه‌ها و ارتقای ایمنی نقاط حادثه‌خیز گفت: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای از الزامات اساسی رشد اقتصادی، تسهیل صادرات و افزایش ایمنی تردد است.

معاون وزیر راه و شهرسازی نیز با تأکید بر اهمیت آذربایجان‌غربی در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، از پیگیری تخصیص اعتبارات لازم و همکاری نزدیک با مدیریت استان خبر داده و افزود: طرح‌های اولویت‌دار آذربایجان‌غربی با رویکرد تسریع در اجرا و افزایش بهره‌وری، مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

در این دیدار مهم‌ترین مسائل و نیاز‌های حوزه راه‌های استان، به‌ویژه توسعه و بهسازی محور‌های مواصلاتی، ارتقای ایمنی جاده‌ها، تسریع در اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مورد بررسی قرار گرفت.