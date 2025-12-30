دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: به دلیل تعطیلی ادارات استان برای فردا ۱۰ دی، برگزاری مرحله نهایی رویداد هوش مصنوعی در کارآفرینی نوین و کارگاه آموزشی هوش مصنوعی به تعویق افتاد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: با توجه به دستور استاندار مبنی بر تعطیلی همه دستگاه‌ها فردا ۱۰ دی به دلیل برودت هوا، مرحله نهایی دومین رویداد سالانه هوش مصنوعی در کارآفرینی نوین و همچنین کارگاه آموزشی تخصصی هوش مصنوعی که قرار بود از ساعت ۹ تا ۱۲ فردا چهارشنبه ۱۰ دی در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شوند، لغو و به زمانی دیگر موکول شدند.

زمان جدید برگزاری مرحله نهایی این رویداد و کارگاه آموزشی از طریق کانال‌های رسمی ارتباطی دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام خواهد شد.