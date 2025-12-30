پخش زنده
نماینده ولیفقیه در استان، اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای خودسازی و افزایش معرفت دانست و از مؤمنان، بهویژه نوجوانان و جوانان، برای شرکت در این سنت دینی دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام و المسلمین مظفری نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به جایگاه معنوی اعتکاف گفت: اعتکاف یکی از زیباترین و دلنشینترین عبادتهای دین مبین اسلام است که فرصتی ارزشمند برای خودسازی، توجه بیشتر به خداوند متعال و افزایش معرفت و معنویت فراهم میکند.
امام جمعه قزوین افزود: به حمدالله در سالهای اخیر این سنت ارزشمند رشد قابل توجهی داشته و احیا شده است. از همه مؤمنین، بهویژه نوجوانان و جوانان دعوت میکنم این فرصت را مغتنم بشمارند و برای حضور در این مراسم ثبتنام کنند.
نماینده ولی فقیه در استان همچنین اعلام کرد که برنامههای اعتکاف برای اقشار مختلف جامعه از جمله آقایان، بانوان (بهصورت مجزا و همراه با فرزندان) و دانشآموزان تدارک دیده شده و ابراز امیدواری کرد شاهد حضور گسترده مؤمنین در این عبادت معنوی باشیم.