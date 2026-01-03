پخش زنده
امروز: -
رییس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای زنجان گفت: طی ماه گذشته بیش از ۲۰۶ هزار و ۴۱۰ فقره تخلف سرعت غیرمجاز و ۱۱ هزار و ۵۱۸ مورد تخلف اضافهبار در جادههای استان توسط سامانهها شناسایی و ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ محمد محمدی افزود: در آذرماه امسال تردد بیش از سه میلیون و ۱۲۳ هزار و ۶۰۷ خودرو در محورهای ورودی و خروجی استان ثبت شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش دارد.
وی با بیان اینکه محورهای عبوری استان از مهمترین مسیرهای مواصلاتی شمالغرب کشور است، افزود: زنجان بهدلیل قرارگیری در مسیر تردد استانهای تهران، قزوین، آذربایجان شرقی، اردبیل و کردستان همواره یکی از کانونهای پرتردد شبکه راهی کشور محسوب میشود.
رییس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای زنجان گفت: بیشترین حجم تردد جادهای استان در ماه گذشته مربوط به آزادراه زنجان – قزوین و بالعکس بوده است.
محمدی افزود: پلاکهای غیربومی تهران و آذربایجان شرقی بیشترین سهم ترددهای بروناستانی را در جادههای زنجان به خود اختصاص دادند که بیانگر پیوند اقتصادی و مسافرتی میان زنجان و این دو استان است.
به گفته وی سامانههای هوشمند ترافیکی ۱۲۷ هزار تردد را در روز هفتم آذر به ثبت رساندند که به دلیل تعطیلات پایان هفته، افزایش چشمگیری نسبت به میانگین روزانه دارد.
رییس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای زنجان با اشاره به اهمیت برنامهریزی دقیق پیش از سفر، گفت: کاربران جادهای میتوانند با استفاده از سامانه ۱۴۱ و نصب نرم افزار آن بر روی تلفن همراه، یا مراجعه به سایت www.۱۴۱.ir از آخرین وضعیت ترافیکی، شرایط جوی محورهای مواصلاتی و تصاویر زنده دوربینهای نظارتی مطلع شوند.