هوشنگ مرادی کرمانی از جمله نویسندگانی است که آثارش محدود به یک گروه سنی نمانده و قصههایش برای کودکان، نوجوانان و حتی بزرگسالان خواندنی است. داستانهایی که اغلب از دل زندگی روزمره میآیند و با زبانی ساده و قابل فهم روایت میشوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مجموعه دو جلدی «بقچه» شامل داستانهای بلند و کوتاه از هوشنگ مرادی کرمانی است. این مجموعه مخاطبان را به مرور داستانهایی دعوت میکند که سالهاست برای نسلهای مختلف خوانده شده و همچنان تازگی دارند.
بقچه این فرصت را فراهم کرده است تا داستانهای یک نویسنده بهصورت یکجا و منسجم در اختیار مخاطبان قرار بگیرد؛ مجموعهای که میتواند هم برای آشنایی نسل جدید با آثار مرادی کرمانی و هم برای مرور دوباره این داستانها برای مخاطبان قدیمی، قابل توجه باشد.
مریم حامدی گزارش میدهد: