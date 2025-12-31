در راستای توسعه فیبرنوری و گسترش پوشش ارتباطی در حوزه سلامت، بیش از ۳۰ خانه بهداشت روستایی در سطح شهرستان شیروان به شبکه فیبر نوری متصل شدند.

۳۰ مرکز بهداشتی و خانه‌های سلامت در شیروان به فیبرنوری متصل شدند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در راستای نقش راهبردی فناوری‌های نوین در ارتقاء بهره وری نظام سلامت و به منظور تحول در خدمات بهداشتی و درمانی از طریق توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، پروژه اتصال مراکز بهداشتی و پایگاه‌های سلامت شهرستان شیروان به شبکه پرسرعت فیبرنوری با موفقیت به انجام رسید.

عملیات اجرایی این پروژه طبق تفاهم‌نامه همکاری میان مخابرات منطقه خراسان شمالی و شبکه بهداشت و درمان استان، با تلاش شبانه‌روزی کارکنان فنی مخابرات شهرستان شیروان در مدت ۹ ماه گذشته اجرا شده و اکنون ۳۰ پایگاه سلامت شهری و مراکز بهداشتی روستایی این شهرستان از خدمات اینترنت پرسرعت و پایدار فیبرنوری بهره‌مند هستند.

این اقدام زمینه‌ساز ارتقاء کیفیت خدمات الکترونیکی سلامت، افزایش سرعت تبادل داده‌های پزشکی، بهبود ارتباطات درون‌سازمانی و دسترسی سریع‌تر به سامانه‌های سلامت ملی می‌باشد.