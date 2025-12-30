به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مازیار زارع سرمربی تیم فوتبال ملوان انزلی در نشست خبری پس از بازی بجامانده از هفته هفتم لیگ برتر مقابل تراکتور، اظهار کرد: نتیجه خیلی دلخواه نبود؛ امروز ۴ نفر از یاران اصلی را دراختیار نداشتیم ولی خیلی خوب شروع کردیم.

وی افزود: بازی در ابتدا مطلق در دست ما بود و نیمه اول را خوب مدیریت کردیم، اما طبیعی بود که فشار تراکتور در نیمه دوم بیشتر شود بنابراین جانانه دفاع کردیم و بچه‌ها روزنه‌ها را بستند.

وی ادامه داد: خیلی خوب دفاع کردیم ولی در حمله موقعیت زیادی نداشتیم.