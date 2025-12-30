مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان از کشاورزان خواست برای دریافت کود شیمیایی مطابق با الگوی کشت و حواله‌های صادرشده، به نمایندگی‌ها و کارگزاران مجاز در سطح استان مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان از تأمین و توزیع ۱۰۴ هزار تن کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان استان خبر داد.

به گفته علیرضا احمدوندی این کود‌های کشاورزی پس تائید نمونه آزمایش آن در مرکز تحقیقات کاربردی کرج از طریق شبکه کارگزاری تحت نظارت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان در سطح ۱۲ شهرستان استان به صورت حواله الکترونیک بین کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی استان لرستان شروع به توزیع خواهد شد.