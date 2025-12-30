تأمین ۱۰۴ هزار تن کود مورد نیاز کشاورزان لرستان
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان از کشاورزان خواست برای دریافت کود شیمیایی مطابق با الگوی کشت و حوالههای صادرشده، به نمایندگیها و کارگزاران مجاز در سطح استان مراجعه کنند.
به گفته علیرضا احمدوندی این کودهای کشاورزی پس تائید نمونه آزمایش آن در مرکز تحقیقات کاربردی کرج از طریق شبکه کارگزاری تحت نظارت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان در سطح ۱۲ شهرستان استان به صورت حواله الکترونیک بین کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی استان لرستان شروع به توزیع خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت تأمین بهموقع نهادههای کشاورزی، و تغذیه به موقع محصولات کشاورزی و باغات از کشاورزان خواست برای دریافت سهمیه کود خود، مطابق با الگوی کشت و حوالههای صادرشده، به نمایندگیها و کارگزاران مجاز در سطح استان مراجعه کنند.