به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان محمدرضا یحیی‌زاده سه‌شنبه ۹ دی در حاشیه بازدید از اقدامات شهرداری کرمان برای برگزاری مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی گفت: به منظور مدیریت ترافیک و تسهیل تردد شهروندان و زائران، طرح ترافیکی ویژه‌ای با مصوبه شورای ترافیک پیش‌بینی شده که از ۱۱ تا ۱۴ دی‌ماه اجرا خواهد شد.

وی با تشریح جزئیات این طرح افزود: بر اساس این برنامه، مبادی ورودی از سمت خیابان شهدا از سه‌راهی خیابان منجی مسدود می‌شود. همچنین مسیر بزرگراه امام خمینی (ره) از محدوده پمپ بنزین مختاری و میدان بیرم‌آباد به سمت بزرگراه پورجعفری بسته خواهد شد.

یحیی‌زاده ادامه داد: شهروندان و زائرانی که قصد مراجعه به گلزار شهدای کرمان از سمت میدان شهدا را دارند، باید از سه‌راه منجی وارد خیابان منجی شده و به سمت پارکینگ امام رضا (ع) هدایت شوند. همچنین افرادی که از سمت میدان بیرم‌آباد قصد ورود به محدوده گلزار شهدا را دارند، باید از مسیر خیابان آبشار، خیابان سرباز و سپس خیابان منجی وارد پارکینگ امام رضا (ع) شوند.

معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهرداری کرمان بیان کرد: از پارکینگ امام رضا (ع)، ناوگان حمل‌ونقل عمومی شامل ون‌ها و اتوبوس‌های پیش‌بینی‌شده، زائران را به گلزار شهدا منتقل خواهند کرد. ضمن اینکه میدان بیرم‌آباد و ابتدای بزرگراه شهید پورجعفری نیز مسدود شده و انتقال زائران از این نقاط نیز با ناوگان عمومی انجام می‌شود.

وی درباره مسیر‌های خروجی نیز گفت: خودرو‌هایی که وارد پارکینگ امام رضا (ع) می‌شوند، از مسیر کندرو بزرگراه به سمت تخت دریاقلی‌بیگ، خیابان آبشار و خیابان سرباز از محدوده خارج خواهند شد.

یحیی‌زاده همچنین به اقدامات عمرانی انجام‌شده در این محدوده اشاره کرد و افزود: در بحث آسفالت یکی از معابر، به دلیل مالکیت زمین توسط آستان قدس رضوی و برخی محدودیت‌های بودجه‌ای سال‌های گذشته، مشکلاتی وجود داشت که با انعقاد توافق‌نامه و تأمین اعتبار، این موضوع برطرف شد و عملیات اجرایی در حال انجام است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تلاش همکاران شهرداری، این معبر تا فردا آماده بهره‌برداری شود تا تردد زائران در ایام سالگرد بدون مشکل انجام گیرد.