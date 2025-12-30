به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا حیدرزاده با اشاره به هدر رفت و ارسال سالانه صد‌ها تن مخلوط اتیلن و اتان به فلر در زمان تعویض راکتور هیدروژناسیون و یا سرویس گذاری واحد‌های الفین گفت: این موضوع علاوه بر هدر رفت اقتصادی موجب افزایش آلایندگی‌های زیست محیطی می‌شد. به همین دلیل یکی از طرح‌های مهم با اهداف کاهش فلرینگ، حفظ محیط زیست و جلوگیری از آسیب‌های فنی و بازیابی گاز‌های ارزشمند مشعل تعریف شد.

وی افزود: اجرای این طرح منجر به کاهش حدود ۶ ساعت فلرینگ سالانه و جلوگیری از هدر رفت ۷۶۲ تن مخلوط اتیلن و اتان می‌شود. در مجموع این طرح حدود ۴۰۸ هزار دلار صرفه جویی اقتصادی داشته است.

حیدرزاده گفت: کاهش فلرینگ بخشی از راهبرد کلان تولید پاک و تعهد زیست محیطی این شرکت پلیمری است. این در شرایطی است که با وجود نبود استاندارد ملی مشخص برای حد مجاز فلرینگ، دو طرح کلیدی با سرمایه گذاری حدود ۲ و نیم میلیون دلار اجرا شده است. این طرح باعث بازیابی سالانه ۲۵۰۰ تن اتان و اتیلن و جلوگیری از انتشار ۷۷۰۰ تن دی اکسید کربن است.