سخنگوی سپاه گفت: رژیم صهیونیستی بهتر است ضرباتی را که در جنگ اخیر دریافت کرد، به یاد آورد و پیش از آنکه به فکر ورود به جنگ تازه‌ای باشد، از حمله قبلی عبرت گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «محمدعلی نائینی» در گفت‌و‌گو با المیادین در خصوص تهدیدات مکرر رژیم اسرائیل در خصوص حمله به ایران اظهار داشت: رژیم صهیونیستی باید بداند که قدرت ما روز به روز افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی بهتر است ضرباتی را که در جنگ اخیر دریافت کرد، به یاد آورد و پیش از آنکه به فکر ورود به جنگ تازه‌ای باشد، از حمله قبلی عبرت گیرد.

سخنگوی سپاه تصریح کرد صهیونیست‌ها تنها در رسانه‌ها از ایران ضعیف سخن به میان می‌آوردند و خودشان خوب می‌دانند که قدرت موشکی ما چقدر است.