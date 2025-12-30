پخش زنده
امروز: -
پرونده هفته دوم مسابقات بینالمللی تنیس ساحلی (BT۱۰) با قهرمانی امیرعلی بنده نژاد و عرفان جوینده بسته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، هفته دوم مسابقات بینالمللی تنیس ساحلی (BT۱۰) در بخش مردان و در زمینهای مجموعه کی کورت کیش پایان یافت.
تیم فرهان و شهریار اهرزاد در مرحله نیمهنهایی با نتایج هفت بر شش و شش بر سه برابر تیم مهدی بازگیر و علیرضا رضایی به پیروزی رسید و در بازی دوم این مرحله تیم امیرعلی بنده نژاد و عرفان جوینده با نتایج شش بر سه و شش بر چهار تیم مسعود شعبانلو و مرتضی حسینی را شکست دادند.
در مرحله نهایی مسابقات، امیرعلی بنده نژاد و عرفان جوینده با نتایج شش بر دو و شش بر چهار تیم فرهان و شهریار اهرزاد را برد تا عنوان قهرمانی هفته دوم رقابتهای بینالمللی تنیس ساحلی (BT۱۰) را از آن خود کنند.
در بخش زنان نیز در مرحله نهایی، تیم نازنین انوری و نیکی ثابتی با نتایج مشابه ۶ بر ۲ تیم عسل فرحبدنیا و یاسمن حیدری را شکست دادند تا تکلیف قهرمان هفته دوم بازیها در بخش بانوان نیز مشخص شود.
در هفته دوم مسابقات بینالمللی تنیس ساحلی (BT۱۰) در بخش بانوان ۸ و در بخش مردان ۲۸ تیم حضور داشتند.
با پایان دو هفته مسابقات (BT۱۰)، از امروز رقابتهای بینالمللی BT۵۰ با جایزه ۴ هزاردلاری در کیش آغاز میشود.
سرداوری این رقابتها بر عهده مجید گلچین سرداور نشان سفید کشورمان است و کسری حجازی مدیریت رویداد را بر عهده دارد.