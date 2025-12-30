پخش زنده
بازدیداز اماکن تاریخی و موزههای میراثفرهنگی کرمان در ایام دهه مقاومت و ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم رایگان است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان با اعلام این خبر گفت: این تصمیم در راستای تکریم زائران سردار دلها و به عنوان جلوهای از احترام و ارادت مردم و مسئولان استان کرمان به مقام شامخ این شهید بزرگوار و زائران گرفته شده است.
مرتضی نیکرو بیان کرد: زائران میتوانند ضمن زیارت، با ظرفیتهای غنی تاریخی، فرهنگی و هویتی دیار کریمان نیز آشنا شوند.
وی با تأکید بر جایگاه ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی در هویت مذهبی، ملی و فرهنگی ایران اسلامی افزود: کرمان، زادگاه این شهید والامقام، خود را موظف میداند با تمام ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی میزبان شایسته زائران باشد و این اقدام گامی در مسیر پاسداشت نام و راه سردار دلها و ترویج فرهنگ مقاومت و مکتب حاجقاسم است.
آیین ششمین سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حالی از ۱۱ تا ۱۷ دی در کرمان برگزار میشود که استان با بسیج همه امکانات، خود را برای میزبانی شایسته از زائران این مراسم بزرگ ملی آماده کرده است.