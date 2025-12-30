هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران با برتری تیم‌های کاسپین، قهوه باتسام مشهد، استقلال تهران و آکادمی سحر به پایان رسید. همراه بود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های هفته سیزدهم (چهارم مرحله برگشت) رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر بانوان باشگاه‌های ایران امروز (سه شنبه ۹ دی) در سالن زنده یاد محمود مشحون برگزار شد.

- در جریان این دیدارها، آکادمی نیکا در مصاف با کاسپین شکست خورد و نتوانست تعداد برد‌های خود را بیشتر از ۳ کند. هستی خزائی که در ترکبی تیم کاسپین قرار دارد با ۱۴ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۲ پاس گل، ۲ توپ ربایی و کارایی ۲۳ بهترین بازیکن این دیدار بود.

- مشهدی‌ها که حریف ستاد گاز تهران بودند همچون دیدار رفت صاحب برتری شدند و مجموع امتیازات شان را به ۱۸ رساندند. عنوان بهترین بازیکن این دیدار به سحر رضازاده بازیکن تیم قهوه باتسام اختصاص یافت که ۱۷ امتیاز، ۶ ریباند، ۴ پاس گل و کارایی ۲۴ را داشت.

- در دیگر دیدار این هفته دو تیم استقلال و نفت آبادان برابر هم قرار گرفتند. در این دیدار استقلال موفق به شکست حریفش شد. این نتیجه در حالی رقم خورد که دیدار دو تیم در نیم فصل نخست به دلیل عدم حضور به موقع استقلال در محل مسابقه با باخت فنی این تیم همراه شد.

«سابریا دین» بازیکن تیم استقلال بهترین بازیکن این تیم و زمین بازی در جریان دیدار با نفت بود. ۲۲ امتیاز، ۶ توپ ربایی، ۳ ریباند، ۳ پاس گل و کارایی ۲۶ درکارنامه این بازیکن ثبت شد.

- آکادمی سحر مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر بانوان هم در این هفته از رقابت‌ها برابر تیم فرآور شریف سبز به دهمین برد خود دست پیدا کرد. شمیم نوری بادیکم این تیم با ۱۷ امتیاز، ۱۱ ریباند، ۳ پاس گل، ۳ توپ ربایی و کارایی ۲۱ بهترین بازیکن بود.

نتایج دیدار‌های هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال بانوان به این شرح است:

آکادمی نیکا ۵۶ - کاسپین تهران ۶۲

ستاد ملی گاز ۵۳ - قهوه باتسام مشهد ۷۲

استقلال تهران ۷۱ - پالایش نفت آبادان ۶۳

فرآورشریف سبز ٢٢ - آکادمی سحر ٥٢