تیم کبدی آقایانِ سیستان و بلوچستان در رقابتهای کبدی قهرمانی کشور به مقام سوم رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مسابقات قهرمانی کبدی آقایان کشور، یادواره شهدای گلستان و انتخابی بازیهای آسیایی ژاپن ۲۰۲۶ با حضور ۱۸ تیم در چهار گروه از، ششم دیماه در استان گلستان آغاز شد.
در این رقابتها تیم گلستان مقام نخست، آذربایجان غربی مقام دوم و تیمهای سیستان و بلوچستان و مازندران به طور مشترک در رده سوم قرار گرفتند.
در پایان هم برترینها به اردوی تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی انتخاب خواهند شد.