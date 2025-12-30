به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خبرگزاری رسمی امارات (وام)، وزارت دفاع امارات متحده عربی در بیانیه‌ای اعلام کرد که مأموریت باقی‌مانده تیم‌ها و یگان‌های تخصصی این کشور در یمن به‌صورت داوطلبانه و با هماهنگی شرکای مربوطه پایان یافته است.

در این بیانیه تأکید شده است که امارات از سال ۲۰۱۵ در چارچوب ائتلاف عربی و با هدف حمایت از دولت مستعفی یمن، پشتیبانی از تلاش‌های بین‌المللی برای کمک به برقراری امنیت و ثبات در یمن مشارکت داشته و در این مسیر، نیرو‌های اماراتی تلفات و فداکاری‌های قابل توجهی را متحمل شده‌اند.

وزارت دفاع امارات همچنین اعلام کرد که نیرو‌های مسلح این کشور در سال ۲۰۱۹، پس از انجام مأموریت‌های محوله در چارچوب توافق‌های رسمی، به حضور نظامی خود در جمهوری یمن پایان دادند و پس از آن، تنها شماری از یگان‌های تخصصی در قالب مأموریت‌های محدود و با هماهنگی شرکای بین‌المللی در این کشور باقی مانده بودند.

بر اساس این بیانیه، با توجه به تحولات اخیر و پیامد‌های احتمالی آن بر ایمنی و کارآمدی آنچه «مأموریت‌های ضدتروریستی» خوانده شده، وزارت دفاع امارات تصمیم گرفته است حضور باقی‌مانده این یگان‌ها را به‌طور کامل خاتمه دهد؛ اقدامی که با هدف تضمین امنیت نیرو‌ها و در هماهنگی با شرکای ذی‌ربط انجام شده است.

وزارت دفاع امارات در پایان تأکید کرد که این اقدام در چارچوب یک ارزیابی جامع از شرایط مرحله کنونی اتخاذ شده و با تعهدات امارات متحده عربی و نقش آن در حمایت از امنیت و ثبات منطقه همخوانی دارد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که وزارت امور خارجه عربستان سعودی ساعاتی پیش در بیانیه‌ای خواستار آن شد که امارات فوراً به درخواست رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاستی یمن، پاسخ داده و تمامی نیرو‌های خود را ظرف ۲۴ ساعت از خاک یمن خارج و هرگونه حمایت نظامی و مالی از طرف‌های داخلی یمن را متوقف کند.

وزارت خارجه امارات نیز در واکنش به بیانیه اخیر عربستان سعودی درباره تحولات یمن، ضمن ابراز تأسف از محتوای این بیانیه، هرگونه دخالت ابوظبی در تنش‌های داخلی یمن را رد و بر پایبندی خود به امنیت و ثبات عربستان تأکید کرد.

در این بیانیه تأکید شده است که امارات به‌طور قاطع با وارد کردن نام خود در تنش‌های میان طرف‌های یمنی مخالف است و چنین رویکردی را مردود می‌داند.