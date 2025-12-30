به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت: ساعت ۱۵:۳۱ روز سه‌شنبه مورخ ۹ دی ماه ۱۴۰۴، در پی دریافت گزارش بروز تشنج برای یک کودک ۶ ساله در روستای دولگرم واقع در محور نلاس–سردشت، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات نلاس از سوی جمعیت هلال‌احمر به محل روستا اعزام شد.

حمید محبوبی افزود: با توجه به شرایط سخت جغرافیایی، کوهستانی و صعب‌العبور بودن مسیر و همچنین وضعیت نامناسب راه‌ها و عدم دسترسی اورژانس به روستا، نجاتگران هلال‌احمر با حضور سریع و به‌موقع در محل، اقدامات اولیه امدادی و کنترلی لازم را انجام دادند.

وی تصریح کرد: پس از پایدارسازی وضعیت کودک، وی در شرایط ایمن به جاده اصلی منتقل و به عوامل اورژانس تحویل داده شد تا روند درمانی تکمیلی ادامه یابد.