با اجرای طرحهای عمران شهری در شهر الشتر علاوه بر زیباتر شدن چهره شهر کیفیت زندگی مردم نیز بهبود یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شهر الشتر با جمعیتی قریب ۴۰ هزار نفر این روزها با تلاش وهمت شوراهای اسلامی شهر شاهد تغییرات چشمگیری در حوزههای زیبا سازی شهری، بهسازی بوستانها، سنگفرش پیاده روها وآسفالت کوچهها وخیابانهاست که رضایت شهروندان را به دنبال داشته است.
همچنین با پیگیریهای شورای اسلامی شهر ابر پروژه احداث ساختمان شهرداری با مساحت ۳۵۰۰ متر مربع واعتبار قریب ۱۰۰۰ میلیارد ریال با پیشرفت ۸۰ درصدی یکی دیگر از مطالبات مردم الشتر میباشد که درآینده نزدیک به بهره برداری میرسد.