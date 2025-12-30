دادستان تهران با اشاره به مشکل توقیف وسایل نقلیه رسوبی در پارکینگ‌ها، گفت: اجرای توقیف الکترونیک می‌تواند با حل بسیاری از مشکلات، حجم کار پلیس راهور را کاهش دهد و موجب رضایتمندی مردم و دستیابی به حقوق قانونی‌شان شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، سه شنبه ۹ دی، به همراه تعدادی از معاونین خود، در زمینه اجرای سیاست‌های کلان قوه قضائیه مبنی بر نظارت میدانی بر عملکرد ضابطان قضائی، از پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا بازدید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران، با اشاره به حضور ایثارگرانه و دلسوزانه نیرو‌های پلیس راهور در محور‌های مواصلاتی کشور، گفت: تلاش بی‌وقفه همکاران فراجا موجب تضمین امنیت و آرامش عمومی مردم شده است. اجر و پاداش این خدمت جز از سوی خداوند متعال قابل اعطا نیست و قطعاً آثار مثبت آن در زندگی شخصی و اجتماعی کارکنان نیز نمایان خواهد شد.

صالحی افزود: خدمات غیرحضوری و گسترده پلیس راهور در زمینه ارائه خدمات آنلاین و برخط به شهروندان، اقدامی ارزشمند در جهت افزایش اعتماد عمومی است.

دادستان تهران این رویکرد را بسیار مثبت و ارزشمند دانست و خواستار توسعه کامل خدمات الکترونیکی شد.

صالحی همچنین به اهمیت تحلیل داده‌ها در شناسایی نقاط حادثه خیز اشاره کرد و گفت: دستگاه قضائی آماده حمایت و پشتیبانی از پلیس راهور در این زمینه است تا با شناسایی و اعلام نقاط مذکور، پیگیری و هماهنگی‌های لازم را با دستگاه‌های متولی به عمل آورد تا نسبت به رفع خطر از آن نقاط اقدام شود.

دادستان تهران با اشاره به ضرورت افزایش سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات رانندگی در جاده‌ها و خیابان‌ها، افزود: در صورت نیاز به توسعه این سامانه‌ها، موضوع از طریق پلیس راهور به دادسرا‌های سراسر کشور منعکس گردد تا دادستان‌های محترم در زمینه صیانت از حقوق عامه پیگیری لازم را به عمل آورند.

وی همچنین ورود پلیس راهور به حوزه بررسی فنی و ایمنی خودرو‌ها را اقدامی مثبت دانست و خواستار گسترش این نظارت به قطعات خودرو شد.

صالحی گفت: با یک نگاه کارشناسانه و دقیق، مشکلات فنی خودرو‌ها را بررسی و با پیگیری مراتب را جهت رفع موانع به دادستانی تهران اعلام کنند.

دادستان تهران، به مشکل توقیف وسایل نقلیه رسوبی در پارکینگ‌ها اشاره کرد و افزود: با وجود تدوین و ابلاغ دستورالعمل ریاست قوه قضائیه، برخی تکالیف هنوز اجرایی نشده است. اجرای توقیف الکترونیک می‌تواند با حل بسیاری از مشکلات، حجم کار پلیس راهور را کاهش دهد و موجب رضایتمندی مردم و دستیابی به حقوق قانونی‌شان شود.

وی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی همه دستگاه‌ها در جهت کاهش تصادفات و ایجاد سفر‌های ایمن و آرام برای مردم تأکید کرد.