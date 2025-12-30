استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت مدیریت متمرکز شرایط اقتصادی، دستور تشکیل قرارگاه اقتصادی استان را صادر کرد و از راه‌اندازی رصدخانه تورم برای کنترل قیمت‌ها و تأمین امنیت غذایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری در ستاد تنظیم بازار استان، در راستای کنترل و رصد قیمت کالا‌های اساسی، دستور داد قرارگاه اقتصادی استان با مسئولیت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری از فردا تشکیل و فعالیت خود را آغاز کند.

وی بر لزوم نظارت جدی بر بازار تأکید کرد و گفت: باید با حذف واسطه‌ها، کالا به‌صورت مستقیم به دست مصرف‌کننده برسد.

استاندار با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور تأکید کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، دشمنان جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر جنگ اقتصادی به‌دنبال ایجاد فشار بر معیشت مردم هستند و از این‌رو، عملکرد دقیق، به‌موقع و هوشمندانه دستگاه‌های اجرایی در این مقطع، نقشی تعیین‌کننده در مدیریت شرایط و رفع نقاط ضعف دارد.

نوذری تأمین امنیت غذایی را از اولویت‌های اصلی استان دانست و افزود: بخش مهمی از این مسئولیت بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید در توزیع کالابرگ‌ها به‌گونه‌ای عمل کند که دهک‌های پایین جامعه دچار آسیب نشوند.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت متمرکز شرایط موجود گفت: در وضعیت کنونی، استان به‌شدت نیازمند تشکیل قرارگاه اقتصادی است؛ قرارگاهی که به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فعالیت خواهد کرد و فرمانداران در شهرستان‌ها مسئول اجرای میدانی و نظارت مستمر بر برنامه‌ها هستند.

استاندار همچنین از راه‌اندازی رصدخانه تورم به‌عنوان یکی از اقدامات مهم برای کنترل بازار نام برد و گفت: رصد مستمر قیمت‌ها، حضور میدانی در بازار و همکاری جدی دستگاه‌هایی نظیر صمت، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی می‌تواند از بروز تخلف جلوگیری کند.

نوذری بر لزوم نظارت دقیق بر فعالیت نانوایان تأکید کرد و افزود: باید مدل‌هایی طراحی شود که ضمن جلوگیری از تخلف، رضایت مردم را نیز به همراه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: همراهی همه دستگاه‌ها، اصناف و بخش دولتی برای کنترل قیمت‌ها ضروری است و رصد هوشمند قیمت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تنظیم بازار ایفا کند.

استاندار پیشنهاد ایجاد بازارچه‌های محلی در هر شهرستان برای عرضه مستقیم کالا از مزرعه تا مصرف‌کننده را مطرح کرد و گفت: با حذف واسطه‌ها، می‌توان کالا‌ها را با قیمت مناسب‌تری در اختیار مردم قرار داد.

نوذری در بخش پایانی سخنان خود به موضوع توزیع شیر در مدارس ابتدایی اشاره کرد و افزود: در پیگیری عقد قرارداد برای توزیع شیر مدارس، سلامت دانش‌آموزان باید در اولویت قرار گیرد.

ثبات بازار مرغ در قزوین با اجرای طرح نظارت هوشمند بر مرغداری‌ها

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هم اعلام کرد: با اجرای طرح نظارت هوشمند و نصب دوربین در مرغداری‌های استان قزوین، بازار مرغ این استان به ثبات رسیده است.

فرامرز حریری مقدم گفت: قزوین نخستین استانی است که برای رصد دقیق تولید و عرضه مرغ، اقدام به نصب دوربین در مرغداری‌ها کرده است.

وی با اشاره به فعالیت ۵۸ واحد پخش مرغ در استان گفت:تمامی این واحد‌ها به صورت مستمر رصد می‌شوند تا از روند توزیع و محل عرضه مرغ اطمینان حاصل شود.

حریری مقدم همچنین از حل ۶۰ تا ۷۰ درصدی مشکلات حوزه مرغ خبر داد و گفت: بر اساس توافق با مرغداران، ۵۰ درصد مرغ تولیدی استان با قیمت مصوب تأمین و عرضه می‌شود و مابقی تولید نیز در اختیار تولیدکنندگان قرار دارد.

وی اضافه کرد: نیاز واقعی روزانه خانوار‌های استان به مرغ بین ۷۰ تا ۹۰ تُن است که با احتساب رستوران‌ها، این رقم به ۱۳۰ تُن می‌رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین بر ضرورت تشدید نظارت بر توزیع مرغ در ایام مانند نوروز، شب یلدا و ماه رمضان و مشارکت فرمانداران شهرستان‌ها در کنترل بازار در این ایام شد.

وی توزیع کالا‌های اساسی از ابتدای سال جاری تاکنون انجام شده و در این مدت ۱۰۴ هزار و ۴۷۳ تُن آرد، ۷۰۵ تُن برنج، ۱۴۶ تُن شکر از غله و ۲۸ هزار و ۹۴۴ تُن شکر از سامانه بازارگاه، ۱۹۸ تُن گوشت منجمد، ۲۷۶ تُن مرغ منجمد، ۲۸۰ هزار و ۳۲ تُن مرغ گرم و ۱۲ هزار و ۵۱۰ تُن تخم‌مرغ در استان توزیع شده است.