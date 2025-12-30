کشف و ضبط ۶۳۶ عدد شیر خشک خارج از شبکه توزیع در مرند
فرمانده سپاه مرند از کشف و ضبط ۶۳۶ عدد شیر خشک خارج از شبکه توزیع در یکی از انبارهای غیرمجاز این شهرستان خبر داد.
سرهنگ پاسدار رشید صادقی گفت:پاسداران گمنام امام زمان (عج) در اطلاعات سپاه مرند با اشراف اطلاعاتی و با همکاری اداره صمت از یکی از انبارهای غیرمجاز این شهرستان ۶۳۶ عدد شیر خشک خارج از شبکه توزیع و ۷۰ بسته پوشک بچه به ارزش بیش از ۱۸ میلیارد ریال را کشف و ضبط کردند و پرونده پس از تشکیل و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
وی با تاکید بر اینکه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در دستور کار جدی سازمان اطلاعات سپاه قرار داد یادآور شد مردم با مشاهده موارد احتکار و قاچاق با تلفن شبانه روزی ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه تماس بگیرند.