مرکز خدمات بهداشت و درمان «پناه مهر» در کرمان، آغازبکار کرد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، این مرکز برای ارتقای سطح سلامت پناهندگان ساکن شهر کرمان، با حضور مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و رییس کشوری سازمان پزشکان بدون مرز افتتاح شد.
این مرکز با هدف ارائه خدمات جامع بهداشت و درمان به پناهندگان و بر اساس اصول مراقبتهای اولیه سلامت (Primary Health Care) طراحی و راهاندازی شده و گروههای مختلف جمعیتی از جمله کودکان، مادران باردار، سالمندان و بیماران خاص را زیر پوشش دارد.
مراقبتهای مادر و کودک، پایش رشد و وضع تغذیه، واکسیناسیون برنامهای کودکان، مراقبتهای پیشگیرانه، غربالگری بیماریهای غیرواگیر نظیر دیابت و فشار خون و همچنین پایش سلامت روان و مشاورههای پایه روانی از جمله خدمات ارائهشده در مرکز «پناه مهر» است.