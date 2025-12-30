پخش زنده
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان با اشاره به تمرکز بیش از ۱۸۲ موسسه خیریه در مرکز استان گفت: برای تحقق عدالت اجتماعی و بهرهمندی همه مردم از ظرفیت خیرین باید تشکلهای نیکوکاری جدید در شهرستانهای محروم ایجاد شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ لیلا ندرلو در کارگروه مشارکتهای مردمی بهزیستی استان گفت: در ۹ ماهه گذشته حدود ۵۶ میلیارد تومان کمک نقدی از سوی خیرین به جامعه هدف بهزیستی ارائه شده که این رقم نشاندهنده جایگاه ویژه مشارکتهای مردمی در استان است، اما باید با برنامهریزی دقیق، بخشی از این ظرفیت به مناطق کمتر برخوردار هدایت تا عدالت اجتماعی در سطح استان محقق شود.
ندرلو با اشاره به تفاوت جامعه هدف کمیته امداد و بهزیستی، افزود: جامعه هدف بهزیستی علاوه بر دهکهای پایین، گستره بیشتری از افراد نیازمند را شامل میشود و همین امر ضرورت حمایتهای گستردهتر را ایجاب میکند.
وی تأکید کرد: خیریهها و مراکز نیکوکاری باید با هماهنگی دستگاههای اجرایی، فعالیتهای خود را به سمت شهرستانهای محروم سوق دهند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان همچنین بر لزوم حضور دانشگاه علوم پزشکی و دستگاههای صدور مجوز در جلسات مرتبط با فعالیتهای خیریه تأکید کرد و گفت: هماهنگی میان نهادهای متولی میتواند از موازیکاری و مشکلات ناشی از تعدد مجوزها جلوگیری کند.
به گفته وی، برخی خیریهها برای یک موضوع واحد از چندین دستگاه مجوز گرفتهاند که این امر موجب سردرگمی و محدودیت در حمایتهای اجتماعی شده است.
ندرلو، با اشاره به فعالیت گسترده خیریهها در حوزههایی مانند معیشت و درمان، از اطلاعرسانی ضعیف اقدامات نیکوکارانه انتقاد کرد و خواستار نقش پررنگتر رسانهها شد.
وی تأکید کرد که برای رفع اشباع فعالیتها در مرکز استان، ضروری است با حمایت دستگاههای اجرایی و صدور مجوزهای هدفمند، زمینه ایجاد خیریههای جدید در شهرستانهای محروم فراهم شود تا عدالت حمایتی در کل استان برقرار شود.