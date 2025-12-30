بارش برف که از ظهر امروز در مناطق مختلف خراسان شمالی آغاز شده، شهر‌ها و روستا‌ها را سفیدپوش و کشاورزان را خوشحال کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بارش برف امروز به صورت فراگیر چهره زمستانی به شهرستان‌های استان داده و موجب اختلال در رفت و آمد جاده‌ای شده است.

بارش برف در خراسان شمالی، موجب خوشحالی کشاورزان و باغداران شده است.

بر اساس اعلام کارشناسان هواشناسی این سامانه از اواسط امشب از استان خارج می‌شود ولی یخبندان شبانه و کاهش محسوس دما در استان تا پنجشنبه ادامه دارد.

تردد در همه محور‌های استان هم با زنجیرچرخ امکان پذیر است.

سرپرست پلیس راه خراسان شمالی گفت: تردد خودرو‌های سنگین در گردنه اسدلی به علت بارش برف و کولاک ممنوع شد.

رئیس پلیس راه خراسان شمالی هم گفت: با توجه به لغزندگی معابر و بارش برف، رانندگان از عجله و شتاب پرهیز کرده و سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب با خودرو‌های جلو را حفظ کنند تا از بروز تصادفات جلوگیری شود.

سرهنگ رضایی‌نسب افزود: همراه داشتن زنجیرچرخ و تجهیزات ایمنی زمستانه ضروری است و رانندگان پیش از حرکت باید از سلامت فنی خودرو شامل لاستیک‌ها، برف‌پاک‌کن، چراغ‌ها، اگزوز و سیستم گرمایشی اطمینان حاصل کنند.