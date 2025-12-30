به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مردم ولایتمدار قوچان، خانواده‌های معظم شهدا، مدیران و اعضای شورای تأمین شهرستان، دانش‌آموزان، دانشجویان و کسبه با حضور پرشور خود در این راهپیمایی، بار دیگر بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تبعیت از ولایت فقیه تأکید کردند.

این راهپیمایی از میدان امام خمینی (ره) آغاز و تا میدان ولیعصر (عج) ادامه داشت و شرکت‌کنندگان با سردادن شعار‌های انقلابی، حمایت خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.

یوم‌الله ۹ دی نماد بصیرت، وحدت و حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های حساس انقلاب اسلامی است.