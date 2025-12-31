با موافقت دادستان شهرستان خميني شهر باقیمانده حبس ۱۴مددجوی زندان خمینی شهر بخشیده و از زندان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ منتظری سرپرست زندان خمینی شهر گفت: در ایام پر خیر وبرکت ماه رجب ودرآستانه ولادت باسعادت حضرت جواد الائمه علیه السلام وبه منظور کاهش جمعیت کیفری با پیشنهاد زندان و موافقت فروغی دادستان شهرستان باقیمانده حبس این ۱۴مددجو از بند رهایی یافتند.

منتظری افزود: بیشتر این زندانیان بدون سابقه کیفری بودند ودرطول مدت حبس دارای حسن اخلاق و رفتار بوده ودر کلاسهای آموزشی و قرآنی حضور فعال داشتند بخشیده واز زندان آزاد شدند.