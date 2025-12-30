به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پیمان جهانگیری در بازدید میدانی از این طرح گفت: این محور دارای بیش از ۱۲ کیلومتر و عرض ۱۲ متر می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه ساخت این محور تردد بین مسجدسلیمان و اندیکا را سریع‌تر و ایمن‌تر خواهد کرد، ادامه داد: که این جاده تنها یک مسیر ترابری نیست، بلکه «شاهرگ توسعه» برای منطقه است و کیفیت زندگی مردم را ارتقا خواهد داد.

وی خاطر نشان کرد: با تکمیل این پروژه، علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد ساکنان، فرصت‌های جدیدی برای گردشگری و سرمایه‌گذاری در منطقه ایجاد می‌شود.