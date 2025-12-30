به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در پی واژگونی مینی‌بوس در مسیر پرتردد «گلزار به شیرینک» در نزدیکی معدن درآلوئیه، ساعت ۶:۰۲ صبح امروز سه شنبه (۹ دی‌) ۲ گروه فوریت‌های پزشکی به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه پنج مرد با رده سنی ۲۶ تا ۴۲ سال مصدوم شدند که بعد از رهاسازی و اقدامات درمانی‌ مناسب، با کمک گروههای فوریت‌های پزشکی یک مصدوم در محل حادثه درمان و چهار مصدوم دیگر این حادثه با کمک پایگاه‌های جاده‌ای گلزار و نگار با حال عمومی‌ مساعد به بیمارستان قائم(عج) "بردسیر" منتقل شدند.