به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،فولاد زرند ایرانیان نماینده استان کرمان در رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور عصر امروز از ساعت ۱۶ در سالن دانشگاه آزاد اسلامی به مصاف پالایش نفت اصفهان رفت و 3 ـ 1 شکست خورد.

این دیدار در حالی آغاز شد که هر دو تیم با احتیاط و تمرکز بالا وارد زمین شدند و نیمه نخست بیشتر تحت‌تأثیر جنگ‌های میانه میدان و بسته بودن فضا‌ها سپری شد. با این حال، پالایش‌نفت اصفهان موفق شد با استفاده از یکی از موقعیت‌های خود، نبض بازی را در اختیار بگیرد و در ادامه نیز با حفظ ساختار دفاعی منسجم، اجازه خلق موقعیت‌های پرتعداد را به میزبان نداد.

در نیمه دوم، فولاد زرند ایرانیان برای جبران نتیجه جلو کشید و در نهایت توسط میثم خیام یکی از گل‌های خورده را پاسخ داد، اما این گل نیز نتوانست مانع از ادامه روند برتری پالایشی‌ها شود. در سوی مقابل، محمد یقین‌لو، بهنام فکور و علی شیری با گل‌های خود، نقش اصلی را در ثبت پیروزی ارزشمند پالایش‌نفت اصفهان ایفا کردند تا نماینده اصفهان دست پر از زرند بازگردد.

با این نتیجه، فولاد زرند ایرانیان پنجمین شکست فصل خود را تجربه کرد و ، با ۳۶ امتیاز همچنان در جایگاه پنجم جدول باقی ماند.

هفته آینده دوشنبه ۱۵ دی فولاد زرند میهمان مس سونگون ورزقان خواهد بود.

گهرزمین سیرجان دیگر نماینده استان کرمان هم در یک بازی حساس به مصاف گیتی پسند اصفهان رفت و به تساوی دو بر دو رضایت داد.

دیدار حساس و تماشایی تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند اصفهان و گهر زمین سیرجان در چارچوب هفته بیست‌ویکم رقابت‌های لیگ برتر مردان باشگاه‌های ایران که عصر سه‌شنبه ۹ دی از ساعت ۱۷:۰۰ در سالن پیروزی اصفهان آغاز شد.

در نیمه اول، این گیتی‌پسند بود که خیلی زود قفل دروازه حریف را شکست و گل نخست مسابقه را به ثمر رساند تا شاگردان این تیم بازی را هجومی آغاز کنند. در ادامه مسابقه، سعید مومنی دروازه‌بان گهرزمین با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد تا شرایط برای نماینده سیرجان دشوارتر شود.

پس از این اتفاق، گهر زمین موفق شد دروازه گیتی‌پسند را باز کند، اما این گل پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدیویی به‌دلیل خطای بازیکن گهر زمین مردود اعلام شد. با وجود این، سیرجانی‌ها روحیه خود را از دست ندادند و در فاصله‌ای کوتاه، دو بار دروازه گیتی‌پسند را گشودند تا نتیجه را به‌سود خود تغییر دهند و از حریف پیش بیفتند.

در ادامه، گیتی‌پسند که نمی‌خواست بازنده به رختکن برود، فشار حملات خود را افزایش داد و سرانجام موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند تا نیمه نخست این دیدار مهیج با نتیجه دو بر دو به پایان برسد؛ نیمه‌ای که یکی از جذاب‌ترین ۲۰ دقیقه‌های فصل را رقم زد.

در این دیدار، گل‌های گیتی‌پسند اصفهان را مسعود یوسف و سعید احمدعباسی به ثمر رساندند و برای گهرزمین سیرجان نیز حسین سبزی و حسین طیبی موفق به گلزنی شدند.

با این تساوی، اختلاف امتیاز گیتی‌پسند به‌عنوان تیم صدرنشین جدول با مس سونگون به یک امتیاز کاهش یافت و گهرزمین سیرجان نیز با حفظ جایگاه سوم خود، همچنان در کورس قهرمانی لیگ باقی ماند.