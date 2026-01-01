مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: بانوان نجاتگر منتخب جمعیت هلال احمر استان برای دومین سال متوالی موفق به کسب مقام دوم کشوری در المپیاد ملی امداد و نجات جمعیت هلال احمر شدند.

مقام دوم المپیاد ملی امداد و نجات به نجاتگران زن زنجانی رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛هاشمی افزود: المپیاد ملی امداد و نجات خواهران در قالب طرح گام، از تاریخ ۶ الی ۸ دی‌ماه به‌صورت کشوری و با حضور ۱۲۶ نجاتگر از سراسر کشور، به میزبانی استان مازندران در منطقه گردشگری عباس‌آباد شهرستان بهشهر برگزار شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: در پایان این المپیاد، بانوان نجاتگر سخت‌کوش استان زنجان موفق شدند مقام دوم این رقابت‌ها را کسب کنند.

وی افزود: هدف از برگزاری المپیاد ملی امداد و نجات (طرح گام)، ارتقای مهارت‌ها و آمادگی جسمانی نیرو‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر به‌منظور افزایش کارایی در ارائه خدمات نجات و امدادرسانی در حوادث و سوانح است.

هاشمی گفت: موفقیت و کسب مقام دوم کشوری شما نجاتگران سرخ‌وسفیدپوش جمعیت هلال‌احمر استان زنجان در این مسابقات، نشان از لیاقت و شایستگی شما دارد و بدین‌وسیله از زحمات بی‌دریغ و تلاش‌های شبانه‌روزی بانوان نجاتگر جمعیت هلال‌احمر استان صمیمانه قدردانی می کنیم.