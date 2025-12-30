رویداد «ایده و نوآوری» با تمرکز بر ارائه و ارزیابی ایده‌های خلاقانه و دانش‌بنیان، سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در تالار قلم کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این رویداد از ساعت ۱۳ تا ۱۶ و در قالب دو پنل تخصصی «ایده‌ارزش» و «ایده دانش‌بنیان» برگزار شد و ایده‌پردازان، طرح‌های خود را در حضور اعضای پنل‌های علمی و داوران تخصصی ارائه کردند. هدف اصلی این برنامه، شناسایی ایده‌های نو، بررسی ظرفیت‌های اجرایی و ایجاد پیوند میان ایده، دانش و امکان اجرا در حوزه‌های کتابخانه‌ای، آرشیوی و پژوهشی بود.

در پنل نخست با عنوان «ایده‌ارزش»، ارائه‌هایی با موضوعاتی از جمله «سامانه هوشمند مسیر شغلی»، «کافه نوستال؛ در ستایش خاطره»، «میراث مکتوب ایران»، «گنجینه مهر‌های ایرانی»، «بوکتاجو»، «بررسی و مقایسه نقش نرم‌افزار‌های هفتگانه در مدیریت اطلاعات و دانش شخصی»، «بهبود کیفیت خدمات امانت و ارتقای رضایت مراجعان کتابخانه ملی ایران از طریق بازطراحی کانتر امانت»، «تولید آثار موسیقایی درباره کتاب و کتابخانه» و «پلتفرم ملی ثبت و اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی بر پایه Dublin Core و شناسه دیجیتال پایا (DOI)» ارائه شد. اعضای این پنل شامل اعظم نجفقلی‌نژاد، جواد عبداللهی، بابک زنده‌دل و فاطمه پازوکی، پس از هر ارائه به طرح دیدگاه‌ها، نقد‌های تخصصی و پیشنهاد‌های تکمیلی پرداختند.

در ادامه، پنل دوم با عنوان «ایده دانش‌بنیان» به بررسی ایده‌هایی در حوزه‌های نوآوری فناورانه و مدیریت دانش اختصاص داشت. در این پنل، موضوعاتی همچون «طنین مکان؛ ایجاد سایت‌اپلیکیشن در حوزه تاریخ شفاهی»، «شکوفایی تنوع جمعی با رویکرد تحلیل هوشمند داده‌های منابع انسانی»، «راهکار مدیریت دانش یکپارچه»، «هستی‌نگاری سازمانی و جست‌وجوی معنایی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران» و «گذار از بازیابی اطلاعات به کشف دانش در پایگاه‌های اطلاعاتی» ارائه شد. ارزیابی محتوایی و امکان‌سنجی اجرایی این طرح‌ها بر عهده علیرضا بدرلو، بابک زنده‌دل، مصطفی امینی و زینب پایی بود.

رویداد «ایده و نوآوری» با تأکید بر گفت‌وگوی تخصصی میان ایده‌پردازان و صاحب‌نظران، بستری برای طرح، نقد و پالایش ایده‌ها فراهم کرد و تلاش داشت مسیر تبدیل ایده‌های خلاق به طرح‌های قابل اجرا و مسئله‌محور را هموار سازد.