رئیس ستاد انتخابات استان کرمان، گفت : همه دستگاه‌ها موظفند اصول سلامت، شفافیت و بی‌طرفی کامل را در اجرای انتخابات رعایت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ ابوذر عطاپور، در نشست ستاد انتخابات استان کرمان ویژه هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، با تأکید بر آغاز مرحله اجرایی انتخابات گفت: بخشی از حضور و مشارکت مردم در انتخابات، نتیجه اعتمادسازی است و این اعتماد در اجرای صحیح، دقیق و قانون‌مدارانه انتخابات شکل می‌گیرد.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان با اشاره به نقش کلیدی فرمانداران در اجرای فرآیند انتخابات افزود: فرمانداران باید علاوه بر آشنایی کامل با قانون انتخابات، به سامانه جامع انتخابات نیز تسلط داشته باشند و این سامانه امکان دسترسی کامل به اطلاعات مربوط به شعب اخذ رأی، نمایندگان فرماندار، اعضای شعب و بازرسان را فراهم می‌کند .

وی خاطرنشان کرد: شناخت دقیق از وضعیت انتخاباتی هر حوزه، زمینه‌ساز مدیریت مؤثرتر، تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر و در نهایت برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و مورد اعتماد مردم خواهد بود.

عطاپور با اشاره به آغاز فعالیت هیأت‌های بازرسی انتخابات در استان گفت: پس از تشکیل هیأت بازرسی استان، در هر شهرستان نیز هیأت بازرسی سه‌نفره تشکیل خواهد شد که نقش مهمی در برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف ایفا می‌کند. فرمانداران باید از ظرفیت این هیأت‌ها و همچنین هیأت‌های اجرایی شهرستان به‌درستی استفاده کنند.

وی افزود: اعضای هیأت بازرسی شهرستان مستقیماً از طریق فرماندار انتخاب می‌شوند و برای هر شعبه اخذ رأی یک بازرس تعیین شود. انتخاب این افراد باید بر اساس اعتماد، دقت و سلامت کاری صورت گیرد تا از بروز هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری شود.

معاون سیاسی استاندار تأکید کرد: فرمانداران باید از نیروهای مورد اعتماد خود در شعب اخذ رأی استفاده کرده و افرادی را به‌عنوان بازرس انتخاب کنند که علاوه بر آگاهی از وظایف قانونی، از شجاعت و جسارت لازم برای همکاری مؤثر با هیأت‌های اجرایی و نظارت برخوردار باشند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت تأمین امنیت انتخابات افزود : در حوزه امنیت، چه امنیت سایبری و چه امنیت فیزیکی شعب اخذ رأی، لازم است فرمانداران و مسئولان اجرایی مطابق دستورالعمل‌های ستاد امنیت انتخابات عمل کنند تا هیچ‌گونه خللی در روند برگزاری انتخابات ایجاد نشود.

عطاپور گفت: توصیه می‌شود جلسات منظم شورای تأمین شهرستان برگزار و تمامی مسائل مرتبط با امنیت انتخابات در این جلسات بررسی شود. همچنین فرمانداران باید شعب حساس را شناسایی کرده و برای هر یک برنامه‌ریزی دقیق انجام دهند. استفاده از اماکن و شعب دارای دوربین‌های مدار بسته و امکان پایش مستمر، علاوه بر افزایش ضریب امنیت، به برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف کمک خواهد کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان با اشاره به آغاز ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دی‌، بیان کرد : تلاش‌های کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات استان برای افزایش مشارکت عمومی و ترغیب نخبگان و افراد شایسته برای حضور در این عرصه متمرکز شده است. ضروری است افرادی که در میان مردم از مقبولیت اجتماعی بالایی برخوردارند، چه در شهرها و چه در روستاها، با احساس مسئولیت برای ثبت‌نام اقدام کنند تا شوراهایی توانمند، مردمی و آگاه شکل گیرد.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت نخبگان و چهره‌های شاخص شهرستان‌ها افزود: انتظار می‌رود فرمانداران از توان افراد سرشناس و شخصیت‌های شناخته‌شده شهرستان خود بهره ببرند تا افرادی نخبه، توانمند و دارای برنامه برای عمران شهری و روستایی در انتخابات شوراها ثبت‌نام کنند. این اقدام، گام دوم در مسیر اعتمادسازی است.

عطاپور درباره فرآیند اجرایی انتخابات ادامه داد: در گام نخست، ترکیب هیأت‌های اجرایی با دقت و بر اساس اعتماد عمومی انتخاب شده و اکنون در گام دوم، یعنی ثبت‌نام داوطلبان شوراها قرار داریم و با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش فرمانداران، می‌توان مسیر تقویت اعتماد عمومی و افزایش مشارکت مردم را هموار کرد.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیک در استان تصریح کرد: فرمانداران موظفند تا پایان بهمن‌ وضعیت فیبر نوری در مناطق خود را مشخص و از این فرصت برای تجهیز نقاط موردنظر به شبکه فیبر نوری استفاده کنند.