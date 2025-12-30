



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت:‌ سرمایه گذاران شرکتهای معدنی سنگان خواف تلاش‌ های مؤثری برای توسعه کشور انجام می‌ دهند ولی کمبود زیرساخت‌ ها و منابع انرژی به‌ ویژه برق مشکلات جدی برای آنها ایجاد کرده است.

علیرضا قامتی امروز سه شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات شرکتهای معدنی سنگان خواف افزود: برق تولیدی کشور کمتر از نیاز واقعی است و این کمبود موجب مشکلات و فشار بر صنایع، خدمات، کشاورزی و بخش خانگی می شود و مصرف گاز توسط نیروگاه‌ ها منجر به اعمال محدودیت در صنایع می‌ شود که این چرخه معیوب نیازمند بازسازی است.

وی کمبود زیرساخت‌ های آبی، بهداشتی و حمل‌ و نقلی در مناطق صنعتی را یادآور شد و بر لزوم دیده شدن صنایع بزرگ و جمعیت‌ های همراه با آن‌ ها در برنامه‌ ریزی‌ های توسعه‌ ای تاکید کرد.

قامتی، توسعه مبتنی بر برنامه‌ آمایش و بلندمدت را مهم دانست و گفت:‌ توسعه بدون توجه به این مسائل موجب بی نظمی می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی همچنین در دیدار با مدیران شهری و شهرداران شهرستان خواف گفت:‌ هر اقدام توسعه‌ ای و اقدام عمرانی مستلزم ایجاد تغییراتی در محیط است در غیر این صورت امروز خواف به این جایگاه نمی‌ رسید.

قامتی افزود: با وجود محدودیت‌ های اعتباری موجود در شهرستان خواف، اقدامات ارزشمندی در این شهرستان در سالهای گذشته انجام شده و یا در حال اجرا است و باید با وحدت، انسجام و همگرایی بیشتر تلاش کرد تا نتایج بهتری برای خدمت‌ رسانی به مردم حاصل شود.

وی ادامه داد: پیگیری حقوق شهرستان خواف در بخش‌ های مختلف به‌ ویژه در حوزه زیرساخت‌ ها با رویکرد توسعه منطقه‌ ای و نه تنها تمرکز بر شهرستان خواف از جمله موضوع اتصال جنوب به شمال، راه‌ آهن خواف–هرات در بخش مسافری و ریلی، مسائل حوزه بهداشت و درمان به‌خصوص در حوزه بیمارستانی و همچنین آموزش‌ و پرورش در دستور کار قرار دارد و نشست‌ های تخصصی متعددی نیز در دو هفته گذشته در این زمینه برگزار شده است.

وی تصریح کرد: توزیع اعتبارات نیز با اولویت‌ بندی منطقی و با رویکرد توسعه همه‌ جانبه شهرستان انجام شده که نشان‌ دهنده فکر و اجماع مدیریتی بین فرماندار و نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی است.

مجتمع سنگ‌ آهن سنگان خواف با بیش از یک میلیارد تن ذخیره یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ‌ آهن در جهان و تامین‌ کننده خوراک اولیه برای تولید ۱۷/۵ میلیون تن کنسانتره، ۱۵ میلیون تن گندله و پنج میلیون تن سنگ‌ آهن در ایران است.

مجموعه کانسارهای سنگان با ۳۰ درصد ذخایر سنگ‌ آهن کشور در گستره‌ ای به طول ۲۲ کیلومتر و عرض ۱۰ کیلومتر در ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مشهد، ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر خواف و ۱۸ کیلومتری شمال شرقی سنگان در جنوب شرقی خراسان رضوی و نزدیک مرز افغانستان قرار دارد.

مرکز شهرستان ۱۷۰ هزار نفری خواف با ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در فاصله ۲۶۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد و جنوب استان خراسان رضوی قرار دارد.