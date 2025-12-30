پخش زنده
پیگیری حقوق شهرستان خواف در بخش های مختلف به ویژه در حوزه زیرساخت ها با رویکرد توسعه منطقه ای در دستور کار استانداری خراسان رضوی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: سرمایه گذاران شرکتهای معدنی سنگان خواف تلاش های مؤثری برای توسعه کشور انجام می دهند ولی کمبود زیرساخت ها و منابع انرژی به ویژه برق مشکلات جدی برای آنها ایجاد کرده است.
علیرضا قامتی امروز سه شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات شرکتهای معدنی سنگان خواف افزود: برق تولیدی کشور کمتر از نیاز واقعی است و این کمبود موجب مشکلات و فشار بر صنایع، خدمات، کشاورزی و بخش خانگی می شود و مصرف گاز توسط نیروگاه ها منجر به اعمال محدودیت در صنایع می شود که این چرخه معیوب نیازمند بازسازی است.
وی کمبود زیرساخت های آبی، بهداشتی و حمل و نقلی در مناطق صنعتی را یادآور شد و بر لزوم دیده شدن صنایع بزرگ و جمعیت های همراه با آن ها در برنامه ریزی های توسعه ای تاکید کرد.
قامتی، توسعه مبتنی بر برنامه آمایش و بلندمدت را مهم دانست و گفت: توسعه بدون توجه به این مسائل موجب بی نظمی می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی همچنین در دیدار با مدیران شهری و شهرداران شهرستان خواف گفت: هر اقدام توسعه ای و اقدام عمرانی مستلزم ایجاد تغییراتی در محیط است در غیر این صورت امروز خواف به این جایگاه نمی رسید.
قامتی افزود: با وجود محدودیت های اعتباری موجود در شهرستان خواف، اقدامات ارزشمندی در این شهرستان در سالهای گذشته انجام شده و یا در حال اجرا است و باید با وحدت، انسجام و همگرایی بیشتر تلاش کرد تا نتایج بهتری برای خدمت رسانی به مردم حاصل شود.
وی ادامه داد: پیگیری حقوق شهرستان خواف در بخش های مختلف به ویژه در حوزه زیرساخت ها با رویکرد توسعه منطقه ای و نه تنها تمرکز بر شهرستان خواف از جمله موضوع اتصال جنوب به شمال، راه آهن خواف–هرات در بخش مسافری و ریلی، مسائل حوزه بهداشت و درمان بهخصوص در حوزه بیمارستانی و همچنین آموزش و پرورش در دستور کار قرار دارد و نشست های تخصصی متعددی نیز در دو هفته گذشته در این زمینه برگزار شده است.
وی تصریح کرد: توزیع اعتبارات نیز با اولویت بندی منطقی و با رویکرد توسعه همه جانبه شهرستان انجام شده که نشان دهنده فکر و اجماع مدیریتی بین فرماندار و نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی است.
مجتمع سنگ آهن سنگان خواف با بیش از یک میلیارد تن ذخیره یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ آهن در جهان و تامین کننده خوراک اولیه برای تولید ۱۷/۵ میلیون تن کنسانتره، ۱۵ میلیون تن گندله و پنج میلیون تن سنگ آهن در ایران است.
مجموعه کانسارهای سنگان با ۳۰ درصد ذخایر سنگ آهن کشور در گستره ای به طول ۲۲ کیلومتر و عرض ۱۰ کیلومتر در ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مشهد، ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر خواف و ۱۸ کیلومتری شمال شرقی سنگان در جنوب شرقی خراسان رضوی و نزدیک مرز افغانستان قرار دارد.
مرکز شهرستان ۱۷۰ هزار نفری خواف با ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در فاصله ۲۶۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد و جنوب استان خراسان رضوی قرار دارد.